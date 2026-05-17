Італія

Сьогодні, 17 травня, пройшла низка матчів у рамках передостаннього 37 туру італійської Серії А.

У першому матчі Дженоа з Русланом Маліновським у стартовому складі поступилася Мілану з рахунком 1:2.

Авторами голів у складі "россонері" стали Закарі Атекаме та Крістофер Нкунку, який реалізував пенальті. У господарів поля єдиний м'яч забив Хоан Васкес на 86 хвилині.

33-річний українець провів увесь поєдинок у складі "грифонів".

Дженоа — Мілан 1:2

Голи: Васкес, 87 - Нкунку, 50 (пен), Атекаме, 81.

Дженоа: Бейлов — Еллертссон, Отоа, Маркандаллі, Васкес — Маліновський, Аморім (Мартін, 90), Френдруп — Бальданці (Ехатор, 64), Олівейра — Коломбо (Екубан, 85).

Мілан: Меньян — Томорі (Де Вінтер, 76), Габбія, Павлович — Атекаме, Фофана (Річчі, 68), Яшарі (Лофтус-Чік, 86), Рабьо, Бартезагі — Нкунку, Хіменес (Фюллькруг, 68).

Попередження: Бейлов, Олівейра — Габбія, Томорі, Річчі.

У другій зустрічі Рома у римському дербі обіграла Лаціо з рахунком 2:0. Автором переможного дубля став Джанлука Манчіні.

При цьому команди закінчували зустріч у форматі 10 на 10 після вилучень Веслі Франки та Ніколо Ровелли на 70 хвилині.

Також зазначимо, що після тривалої відсутності на поле повернувся український форвард Артем Довбик, який вийшов на поле на 88 хвилині.

Рома — Лаціо 2:0

Голи: Манчіні, 40, 66.

Рома: Свілар — Манчіні (Зьолковські, 83), Ндіка (Ренш, 37), Ермосо — Челік, Крістанте, -, Франса — Дібала (Довбик, 88), Пізіллі (Ель-Шаараві, 46) — Мален (Суле, 83).

Лаціо: Фурланетто — Марушич (Лаццарі, 79), Хіла, Провстгор, Тавареш — Тейлор (Мальдіні, 62), Ровелла, Башич — Канчельєрі (Ісаксен, 72), Діа (Деле-Баширу, 62), Нослін (Педро, 79).

Попередження: Ермосо, Ель-Шаараві — Тейлор, Канчельєрі, Тавареш.

Вилучення: Франса, 70 — Ровелла, 70.

У третьому поєдинку Комо мінімально обіграв Парму з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу у виконанні Альберто Морено на 58 хвилині.

Комо — Парма 1:0

Гол: Морено, 58.

Комо: Бюте — Смолчич (Ван дер Бремпт, 71), Рамон, Кемпф (Карлос, 82), Морено — Да Кунья, Перроне — Діао, Батурина (Роберто, 82), Родрігес (Какере, 53) — Дувікас (Мората, 82).

Парма: Судзукі — Чиркаті, Тройло, Валенті — Дельпрато, Ордоньєс (Серенсен, 70), Кейта, Ніколуссі-Кавілья (Естевес, 70), Карбоні (Валері, 70) — Стрефецца (Ельфеж, 59) — Пеллегріно.

Попередження: Морено, Рамон.

Наполі у своєму матчі в гостях впевнено обіграв Пізу з рахунком 3:0.

Перемогу "неаполітанцям" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Скотта Мактомінея, Аміра Ррахмані та Расмуса Гойлунна.

Піза — Наполі 0:3

Голи: Мактоміней, 21, Ррахмані, 27, Гойлунн, 90+2.

Піза: Шемпер — Канестреллі, Караччоло, Калабрезі (Куадрадо, 70) — Леріс (Туре, 70), Гейгольт, Ебішер, Акінсанміро (Піччініні, 60), Ангорі — Стоїлькович (Мейстер, 60), Морео (Вурал, 71).

Наполі: Мерет — Беукема, Ррахмані, Буонджорно (Олівера, 59) — Ді Лоренцо (Маццоккі, 80), Мактоміней, Лоботка, Спінаццола (Гутьєррес, 79) — Ельмас (Де Брюйне, 59), Гойлунн, Сантос (Вергара, 79).

Попередження: Калабрезі, Караччоло — Ельмас, Сантос.

Насамкінець туринський Ювентус на своєму полі поступився Фіорентині з рахунком 0:2.

Авторами голів стали Шер Ндур та Роландо Мандрагора. При цьому асистом під час першого взяття воріт відзначився колишній гравець Шахтаря Манор Соломон.

Також додамо, що на 74 хвилині за межами поля червону картку отримав Лука Раньєрі, який був невдоволений діями арбітра в одному з епізодів.

Ювентус — Фіорентина 0:2

Голи: Ндур, 34, Мандрагора, 83.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі (Гатті, 81) — Маккенні, Локателлі, Копмейнерс (Бога, 46), Камб'язо (Тюрам, 69) — Консейсан (Жегрова, 69), Їлдиз (Міретті, 90) — Влахович.

Фіорентина: де Хеа — Додо, Понграчич, Раньєрі (Комуццо, 64), Госенс (Бальбо, 74) — Брешіаніні (Мандрагора, 64), Фаджолі (Гудмундссон, 64), Ндур — Парізі (Гаррісон, 32), Пікколі, Соломон.

Попередження: Бремер — Понграчич, Гаррісон.

Вилучення: Раньєрі, 74.

Після 37 турів Наполі набрав 73 бали і продовжує посідати друге місце в Серії А, випереджаючи Мілан та Рому на три очки. Комо випереджає Ювентус за додатковими показниками, набравши 68 очок.