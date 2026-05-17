Італійський вінгер готовий залишити склад "червоних" цього літа.

Вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза може повернутися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 28-річний італієць готовий залишити склад "червоних" цього літа, незважаючи на контракт до літа 2028 року.

Футболіст хоче отримувати більше ігрової практики і у його послугах зацікавлені два клуби Серії А, імена яких не називаються.

Цього сезону К'єза провів 36 матчів, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

