Голкіпер харків'ян поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Воротар харківського Металіста 1925 Ярослав Проценко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Епіцентра (1:1).

"Не можу однозначно сказати, коли саме було вирішено тренерським штабом, щоб я міг зіграти в УПЛ. У будь-якому разі я завжди готовий. Я дізнався про це вчора ввечері, після вечері. Але попередня розмова щодо цього була ще перед попереднім матчем, тож, скажімо так, я був готовий.

Звісно, я радий, що мені довірили місце в складі. Нарешті довірили. Але загалом — спокійно. Це гра, ми для цього тренуємося. Ніякого мандража чи надмірного хвилювання не було. Я виходжу й виконую свою роботу. Шкода, що не вдалося зіграти на нуль, але це вже історія. Приємно повернутися, тим більше що минулого року я взагалі не грав в УПЛ. Так, це кінець сезону, але УПЛ — це зовсім інший рівень порівняно з Першою чи Другою лігою. Тут інші емоції. Я справді радий.

Спілкування з воротарським тренером і штабом відбувається постійно, все як зазвичай. Нічого особливого не виокремлювали, ніяких нових акцентів. У нас завжди є робота, і я її виконував разом з усіма.

Пропущений м’яч? Після того як Валера пішов у підкат, я побачив, що він не встигає, і почав повертатися в позицію, чекав — буде удар чи спроба обведення. Коли суперник почав прибирати м’яч під себе, я скорочував дистанцію. Але, можливо, десь трохи неправильно зайняв позицію або зарано відкрився. Потрібно буде переглянути епізод. За відчуттями — можна було зіграти краще.

Другий тайм був складний з точки зору емоцій і концентрації. Було багато пауз — травми, зупинки, різні епізоди. Плюс погода, температура — це теж впливало. Найскладніше було тримати фокус.

Вихід на поле в заключному матчі чемпіонату? Немає різниці — перший матч сезону, середина чи кінець, кубок. Я завжди готовий грати й завжди радий виходити на поле", — наводить слова Проценка прес-служба клубу.

