Команда Володимира Шарана тепер перебуває в очікуванні на рішення щодо майбутнього жертви "синергії львівського футболу".
Рух — Олександрія, фото ФК Олександрія
17 травня 2026, 15:08
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Олександрія 1:3
Голи: Таллес, 72 (пен.) — Цара, 7, Копина, 45+3 (авт.), Кастільйо, 46
Рух: Клименко — Кітела, Підгурський, Копина, Роман — Гордєєв (Рейляну, 46), Притула, Таллес — Діалло (Гоч, 79), Бодак (Угрік, 46, Кислянка, 86), Руніч (Алмазбеков, 46).
Олександрія: Макаренко — Прокопенко (Шулянський, 18), Беїратче, Огарков, Власюк — Мишньов (Туаті, 73), Ващенко, Булеца (Боль, 84) — Цара, Кастільйо (Хмельовський, 73), Ндіага.
Попередження: Діалло — Огарков, Беїратче, Кастільйо