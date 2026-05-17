Португальський тренер прокоментував чутки про можливе повернення до Реала.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловився щодо свого майбутнього після перемоги над Ешторілом (3:1) у заключному турі чемпіонату Португалії. Про це повідомляє CM+ Journal.

Португальський фахівець заявив, що наразі майже впевнений у продовженні роботи в лісабонському клубі, попри постійні чутки про інтерес з боку Реала.

"Думаю, що на даний момент ймовірність того, що я залишуся в Бенфіці, складає 99%, тому що у мене є контракт з Бенфікою. Крім цього, є пропозиція про продовження угоди, з якою я ще не ознайомився, але мій агент сказав, що це чудова пропозиція", — сказав Моурінью.

Також тренер прокоментував інформацію про можливі контакти з мадридським клубом.

"З боку Реала у мене поки нічого немає, але ніхто з нас не дурень, і є лише переговори між Жорже Мендешем, президентом та керівництвом клубу", — додав наставник Бенфіки.

За два тури до фінішу сезону Реал набрав 80 очок і посідає гарантоване друге місце у Ла Лізі. Бенфіка посідає третє місце у Прімейрі, відстаючи від Спортінга на два очки за тур до фінішу чемпіонату.