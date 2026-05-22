Італійський фахівець залишe посаду головного тренера неаполітанців одразу після завершення сезону в Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте залишить свою посаду. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, найближчим часом сторони розірвуть контракт без виплати будь-яких компенсацій. Очікується, що Конте офіційно оголосить про свій відхід уже цими вихідними.

Конте очолює Наполі з 2024 року. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Італії та вигравала Суперкубок країни. У нинішньому сезоні неаполітанці посідають друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 73 очки після 37 турів.

У заключному поєдинку італійської першості, який відбудеться 24 травня, Наполі прийматиме Удінезе.