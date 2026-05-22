Голанд, Едегор і Серлот увійшли до заявки скандинавської збірної на мундіаль.
22 травня 2026, 10:00
Тренерський штаб збірної Норвегії оприлюднив офіційну заявку команди на чемпіонат світу-2026.
Воротарі: Ер'ян Нюланд (Севілья), Сандер Тангвік (Гамбург), Егіл Селвік (Вотфорд).
Захисники: Крістоффер Аєр (Брентфорд), Лео Естігор (Дженоа), Давід Меллер Вольфе (Вулвергемптон), Фредрік Андре Бйоркан (Буде-Глімт), Маркус Голмгрен Педерсен (Торіно), Торбйорн Геггем (Болонья), Сондре Лангос (Дербі Каунті), Хенрік Селебакке Фальченер (Вікінг), Джуліан Раєрсон (Боруссія Дортмунд).
Півзахисники: Мортен Торсбі (Кремонезе), Патрік Берг (Буде-Глімт), Сандер Берге (Фулгем), Мартін Едегор (Арсенал), Фредрік Аурснес (Бенфіка), Крістіан Торстведт (Сассуоло), Телоніус Осгор (Рейнджерс), Антоніо Нуса (РБ Лейпциг), Андреас Шельдеруп (Бенфіка), Оскар Бобб (Фулгем), Єнс Петтер Гауге (Буде-Глімт).
Нападники: Александр Серлот (Атлетіко), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Йорген Странд Ларсен (Крістал Пелес).
Норвегія пробилася на мундіаль із першого місця у своїй відбірковій групі, випередивши Італію. На груповому етапі ЧС-2026 скандинави зіграють проти Іраку, Сенегалу та Франції.