Чинний наставник неаполітанців може залишити клуб після сезону-2025/26.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі може найближчим часом очолити Наполі. За інформацією італійських ЗМІ, неаполітанський клуб запропонував 67-річному фахівцю контракт до 2028 року. За умовами угоди Саррі отримуватиме 2,8 млн євро на рік, а також бонуси за результати команди.

Раніше повідомлялося, що нинішній наставник "адзуррі" Антоніо Конте планує залишити клуб після завершення сезону-2025/26. При цьому Саррі також вважався основним кандидатом на посаду головного тренера Аталанти.

Нагадаємо, що Мауріціо Саррі вже працював у Наполі з 2015 по 2018 рік. Під його керівництвом команда демонструвала яскравий атакувальний футбол та регулярно боролася за найвищі місця у Серії А.

Після 36 турів чемпіонату Італії Наполі посідає друге місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 73 очки. Наступний матч команда Конте проведе 24 травня вдома проти Удінезе.