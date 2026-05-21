Португальський півзахисник Манчестер Сіті визначився зі своїм майбутнім і планує перебратися до Іспанії.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва визначився зі своїм майбутнім. За даними La Gazzetta dello Sport, португалець відмовився від переходу в Ювентус і не підписуватиме контракт із туринським клубом.

Замість цього хавбек ухвалив рішення продовжити кар'єру в Іспанії. Серед піренейських грандів інтерес до підписання Сілви проявляють Барселона, Реал та Атлетіко.

Бернарду Сілва перейшов до Манчестер Сіті з Монако у 2017 році за 50 мільйонів євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2026 року. У нинішньому сезоні півзахисник провів за "містян" 52 матчі в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач.

