Італійський фахівець є головним кандидатом після відходу Антоніо Конте.

Наполі розглядає варіант із поверненням Мауріціо Саррі на посаду головного тренера після завершення сезону. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, нинішній наставник Антоніо Конте особисто повідомив президента клубу Ауреліо Де Лаурентіса про своє бажання залишити посаду. Сторони вже погодили розірвання контракту, яке буде оформлене після завершення чемпіонату Італії.

Останнім матчем Конте на чолі Наполі стане гра проти Удінезе. Після цього клуб планує офіційно розпочати новий тренерський цикл.

Головним фаворитом на вакантну посаду називають Мауріціо Саррі. Власник клубу бачить у 67-річному спеціалісті ідеального наступника.

Саррі вже працював із Наполі з 2015 по 2018 рік і здобув репутацію автора яскравого атакувального футболу, який приніс команді популярність у Європі. У сезоні 2019/20 він також вигравав Серію А з Ювентусом, а нині очолює Лаціо, з яким має розірвати контракт після завершення сезону.

Антоніо Конте провів у Наполі 90 матчів, здобув 53 перемоги, 19 разів зіграв унічию та зазнав 18 поразок. Під його керівництвом команда виграла чемпіонат Італії та Суперкубок країни.