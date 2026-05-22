Французький вінгер саудівського Аль-Насра продовжує свою неймовірну унікальну серію на професійному рівні.

Вінгер Ан-Насра Кінгслі Коман продовжив унікальну традицію — він знову став чемпіоном країни у складі своєї команди. Цього разу француз відсвяткував успіх у саудівській Про-лізі.

У поєдинку заключного туру проти Дамака 29-летний футболіст відзначився забитим голом і допоміг колективу з Ер-Ріяда здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1. Аль-Наср фінішував першим у турнірній таблиці, випередивши найближчого переслідувача, Аль-Хіляль, на два очка.

Таким чином, Коман завоював чемпіонський титул учотирнадцяте за 14 сезонів на дорослому рівні. Раніше гравець по два рази ставав тріумфатором у Франції та Італії з ПСЖ та Ювентусом відповідно, після чого дев'ять разів поспіль піднімав над головою "срібну салатницю" Бундесліги у складі мюнхенської Баварії.