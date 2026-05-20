Італія

Сербський форвард Душан Влахович може змінити туринський Ювентус на інший клуб італійської Серії А.

У трансфері нападника Душана Влаховича зацікавлений Мілан. За інформацією Calciomercato, босси міланського топклубу розглядають можливість підписання Влаховича, якщо команда кваліфікується до Ліги чемпіонів УЄФА за підсумками сезону-2025/26.

Сам Душан також хотів би продовжити кар'єру в клубі, який виступатиме в наступному розіграші ЛЧ.

У нинішній ігровій кампанії серб узяв участь у 18 матчах "старої синьйори", відзначившись п'ятьма голами. Його ринкова вартість наразі оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Влаховича запропонували іспанському топклубу.