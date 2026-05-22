Досвідчений італійський фахівець близький до того, щоб очолити Аталанту після відходу з римського Лаціо.

Італійський спеціаліст Мауріціо Саррі близький до зміни клубної прописки. Тренер може працевлаштуватися в іншому колективі Серії А.

Як інформує футбольний інсайдер Ніколо Скіра, 67-річний наставник, найімовірніше, очолить Аталанту. Перемовини між сторонами перебувають на завершальній стадії. Трудова угода Саррі з бергамасками буде розрахована до літа 2029 року, а заробітна плата тренера складе 3,5 мільйона євро на рік.

Перед заключним туром чемпіонату Італії Аталанта з 58 набраними балами посідає сьоме місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що вже 22 травня бергамаски проведуть гостьовий поєдинок проти Фіорентини.