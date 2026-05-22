Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках фіналу Кубка Франції-2025/26 зустрінуться Ланс і Ніцца.

Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 22 травня, на Стад де Франс у Сен-Дені. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні П'єра Сажа. Так, на перемогу Ланса в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.48, тоді як потенційний успіх Ніцци оцінюється показником 6.31. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.64.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.25, а гостями — в 3.91.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Фора Ніцца: +1,25", представлений показником 1.77.

Коефіцієнтом 2.27 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Одсонна Едуара.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві заб'ють і тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 3.62.

Слідкуйте за матчем Ланс — Ніцца на Football.ua.