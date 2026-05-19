Нападник Інтера та збірної Аргентини Лаутаро Мартінес висловив бажання залишитися в міланському клубі до завершення професійної кар’єри. Про це повідомляє la Gazzetta dello Sport.

Форвард зізнався, що почувається комфортно в Інтері та не розглядає можливість переходу в іншу команду.

"Я хотів би закінчити кар'єру в Інтері. Я дуже щасливий тут і не можу уявити себе деінде", — заявив Мартінес.

Аргентинець також пожартував щодо свого майбутнього у клубі.

"Якщо тільки мене не виженуть, я завжди буду тут!" — додав нападник.

Лаутаро виступає за Інтер із 2018 року. За цей час він став одним із ключових футболістів команди та виграв із нею чемпіонат Італії, Кубок і Суперкубок країни.