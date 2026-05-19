Італія

Румунський фахівець отримає покращені умови та підвищення зарплати до 4 млн євро на рік.

Інтер узгодив новий контракт із головним тренером команди Крістіаном Ківу, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, чинна угода румунського фахівця розрахована до літа 2027 року, однак сторони домовилися про її продовження ще на один сезон — до літа 2028-го. Також передбачена опція пролонгації контракту ще на рік. Зарплата тренера зросте майже вдвічі та становитиме близько 4 мільйонів євро на рік. Усі ключові умови вже погоджені.

Ківу очолив Інтер влітку 2025 року та за підсумками сезону-2025/26 привів команду до "золотого дубля" — перемог у чемпіонаті Італії та Кубку Італії. До роботи в міланському клубі 45-річний спеціаліст мав мінімальний досвід тренерської роботи на дорослому рівні, очолюючи лише Парму протягом менш ніж чотирьох місяців.