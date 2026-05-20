Туринський клуб хоче підписати зіркового єгиптянина після його відходу з Ліверпуля.

Ювентус розглядає можливість підписання вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха на правах вільного агента. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, туринський клуб уже контактував із представниками 33-річного єгиптянина щодо потенційного переходу влітку. Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті нібито особисто зацікавлений у тому, щоб бачити досвідченого футболіста у своїй команді наступного сезону.

Нагадаємо, Салах уже досяг домовленості з Ліверпулем про відхід після завершення поточної кампанії. Таким чином, футболіст стане доступним на ринку без необхідності виплачувати трансферну компенсацію.

Раніше повідомлялося, що одним із варіантів продовження кар’єри для єгиптянина може стати Сан-Дієго з МЛС. Крім того, інтерес до нападника проявляють клуби із Саудівської Аравії та інших європейських чемпіонатів.

Салах виступає за Ліверпуль із 2017 року та став однією з головних легенд клубу сучасної епохи. Разом із мерсисайдцями він виграв Лігу чемпіонів, два титули Прем’єр-ліги та низку інших трофеїв.