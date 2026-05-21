Італійський гранд планує відновити спроби підписати нападника Крістал Пелес під час літнього трансферного вікна.

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета був близьким до переходу в Мілан ще на початку року, проте тоді угода зірвалася. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, "россонері" зберігають інтерес до француза і можуть переманити його вже цього літа.

Сам форвард готовий залишити лави "орлів" після завершення поточного сезону.

Жан-Філіп Матета записав на свій рахунок 11 забитих м'ячів у 31 поєдинку нинішнього розіграшу англійської Прем'єр-ліги. Ринкова вартість гравця збірної Франції, згідно з оцінкою порталу Transfermarkt, становить 35 мільйонів євро, а його чинний контракт із лондонським клубом розрахований до 2027 року.

