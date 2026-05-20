Капітан "нерадзуррі" відверто розповів про своє ставлення до індивідуальної статистики.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес відповів на запитання щодо власної результативності. Аргентинського форварда все частіше хвалять за внесок у командні дії, хоча цей ігровий рік видався для нього не таким яскравим у бомбардирському плані.

"Чесно кажучи, я навіть не знаю точно, скільки у мене голів. Мені відомо лише те, що я посідаю третє місце в списку найкращих бомбардирів Інтера всіх часів, але не більше того.

Я не схиблений на своїх показниках", — сказав Лаутаро в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Мартінес лідирує в списку голеадорів Серії А перед заключним туром, маючи у своєму активі 17 забитих м'ячів. Загалом на рахунку футболіста 22 точні удари у 40 матчах нинішньої кампанії в усіх турнірах.

