Португальський універсал серйозно замислюється над завершенням виступів через постійні травми.

Півзахисник Баварії Рафаел Геррейру може поставити крапку у професійній кар’єрі вже після завершення нинішнього сезону. За інформацією Absolut Bayern, 32-річний португалець розглядає такий варіант після рішення мюнхенського клубу не продовжувати з ним контракт.

Баварія ще навесні повідомила, що співпраця з футболістом завершиться влітку 2026 року. При цьому інтересу з боку інших клубів до досвідченого хавбека наразі не зафіксовано.

Однією з головних причин можливого завершення кар’єри називають постійні проблеми зі здоров’ям. Від сезону-2013/14 Геррейру сумарно пропустив понад 850 днів через травми.

Попри це, у поточному сезоні португалець залишається важливою частиною команди: він провів 28 матчів, забив шість голів та віддав три асисти.