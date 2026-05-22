Головний тренер збірної Уругваю з футболу Марсело Б'єлса оголосив про відхід із посади після завершення чемпіонату світу-2026.

70-річний аргентинець очолює національну команду з 2023 року. Під його керівництвом уругвайці здобули бронзові нагороди на Кубку Америки-2024.

"Наша спільна робота завершується після чемпіонату світу. Для спортивного життя будь-якого професіонала Мундіаль — це справжня магія. Я особисто вдячний Уругваю за те, що отримав шанс насолодитися такою подією", — наводить слова Б'єлси видання El Pais.

За свою тривалу кар'єру Б'єлса також працював у збірній Аргентини, іспанських Еспаньйолі та Атлетіку з Більбао, французьких Ліллі та Марселі, італійському Лаціо та англійському Лідсі.

Нагадаємо, що на груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Уругваю виступить у квартеті H, де зіграє проти команд Іспанії, Кабо-Верде та Саудівської Аравії.