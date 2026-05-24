Італія

Россонері планують провести переговори з німецьким хавбеком уже найближчими днями.

Мілан активізував роботу над можливим трансфером півзахисника Леона Горецки та найближчим часом планує провести переговори з представниками футболіста.

За інформацією Ніколо Скіри, зустріч між сторонами має відбутися наступного тижня. Італійський клуб розраховує підписати німецького хавбека на правах вільного агента.

Россонері вже підготували для Горецки контракт до літа 2029 року із зарплатою близько п’яти мільйонів євро за сезон. Угода також передбачатиме можливість продовження ще на один рік та бонус за підписання.

Повідомляється, що кандидатура 31-річного футболіста є одним із ключових побажань Массіміліано Аллегрі під час формування складу на наступний сезон.