Італія

Завершився чемпіонат Італії.

Рома без Довбика в більшості перемогла Верону та вийшла до Ліги чемпіонів (2:0)

Гості зі столиці мали проблеми із суперником, який достроково гарантував собі виліт у Серію Б. Перший тайм був рівним, господарі навіть мали кращі шанси, аби вийти вперед.

Проте все змінило вилучення на початку другої 45-хвилинки. Захисник жовто-синіх Валентіні підвів свою команду, отримавши другу жовту картку. Згодом римляни заробили право на пробиття пенальті. Після подачі з кутового мʼяч влучив у руку Буаї, і після перегляду ВАР арбітр вказав на позначку.

Мален не зміг переграти воротаря, проте першим на добиванні був Дібала, який скинув на нідерландця, а той у порожні ворота забив свій 14-й мʼяч у чемпіонаті. У доданий час Ель-Шаараві у своєму заключному матчі за клуб влучним ударом завершив контратаку.

У підсумку Рома здобула перемогу та завоювала бронзу, а разом з тим — путівку до Ліги чемпіонів.

Верона — Рома 0:2

Голи: Мален, 56, Ель-Шаараві, 90+3

Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Валентіні — Бельгалі, Акпа-Акпро, Ловрич, Харруї, Фресе — Суслов, Бові

Рома: Свілар — Гіларді, Манчіні, Ермосо — Челік, Крістанте, Пізіллі, Ренш — Дібала, Суле — Мален

Лечче мінімально обіграв Дженоа без Маліновського та зберіг прописку (1:0)

Переможний мʼяч на рахунку Ламека Банди. Замбійський нападник у дебюті поєдинку вивів свою команду вперед. У підсумку цей гол став вирішальним та гарантував Лечче збереження прописки в елітному дивізіоні. Джаллороссі посіли 17-те місце, маючи у своєму активі 38 очок. Дженоа розташовується вище — 16-та сходинка та 41 пункт.

Лечче — Дженоа 1:0

Гол: Банда, 6

Лечче: Фальконе — Вейга, Зіберт, Габріел, Галло — Рамадані, Нгом — П'єротті, Кулібалі, Банда — Шеддіра

Дженоа: Леалі — Зеттерстрем, Отоа, Маркандаллі — Сабеллі, Мазіні, Аморім, Френдруп, Мартін — Еллертссон — Коломбо

Комо розгромив Кремонезе, відправивши тигрів у Серію Б, а себе — в Лігу чемпіонів (4:1)

Підопічні Фабрегаса майже без проблем розібралися з аутсайдером чемпіонату. Наприкінці першої 45-хвилинки Родрігес дальнім ударом з рикошетом від захисника відкрив рахунок. По перерві Дувікас збільшив відрив своєї команди. Грецький нападник замкнув простріл від автора першого гола.

Згодом господарі змогли скоротити відставання в рахунку. Бонаццолі на 55-й хвилині впевненим ударом по центру реалізував одинадцятиметровий. У середині другого тайму відбулася сутичка між домашньою командою та бригадою арбітрів. Підопічні Джампаоло були не згодні з рішенням судді призначити пенальті в їхні ворота. Результатом стало вилучення Джурича та Окереке, які перебували на лаві запасних, та Гоассі, який був на полі.

Комо свій пенальті також реалізував. Да Кунья переграв голкіпера. Згодом французький півзахисник знову відзначився, оформивши 10-ту результативну дію за сезон (6+4).

У підсумку Кремонезе прощається з елітою, займає 18-те місце з 34 очками та вилітає в Серію Б, а Комо вперше в історії здобув право зіграти в Лізі чемпіонів, набравши 71 пункт — стільки ж, скільки і Ювентус але маючи перевагу в очних зустрічах.

Кремонезе - Комо 1:4

Голи: Бонаццолі, 55 (пен) - Родрігес, 36, Дувікас, 51, Да Кунья, 74 (пен), 81

Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Б'янкетті, Луперто — Дзербін, Торсбю, Грассі, Малех, Пеццелла — Бонаццолі, Варді

Комо: Бюте — Смолчич, Рамон, Кемпф, Морено — Перроне, Да Кунья — Діао, Батурина, Родрігес — Дувікас

Вилучення: Грассі, 71