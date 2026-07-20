Італія

Деталі переговорів між керівництвом італійського футболу та іспанським фахівцем невідомі.

Колишній головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола несподівано провів переговори із новим керівництвом Футбольної федерації Італії. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, технічний директор федерації Паоло Мальдіні та його радник Леонардо провели кілька зустрічей з 55-річним каталонцем у Барселоні на минулому тижні.

Деталі переговорів зараз невідомі, але раніше була інформація, що Гвардіола — один із кандидатів на заміну Дженнаро Гаттузо, який був звільнений після невдалого відбору на ЧС-2026.

Крім каталонця, керівництво італійського футболу розглядає кандидатури Андреа Пірло та Роберто Манчіні.

Нагадаємо, Гвардіола цього літа залишив Манчестер Сіті після десяти років роботи у клубі АПЛ.