Деталі трансферу 30-річного хавбека невідомі.
Гаррі Вінкс, ФК Кальярі
15 липня 2026, 18:45
Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Лестера Гаррі Вінксом.
Угода з 30-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.
Вінкс є вихованцем Тоттенгема, за який відіграв 203 матчі з 2014 до 2023 року.
Минулого сезону Вінкс провів 36 матчів за Лестер, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
Також додамо, що Гаррі вже виступав в Італії, де захищав кольори Сампдорії у сезоні-2022/23.
Раніше повідомлялося, що Кальярі орендував Фацціні у Фіорентини.