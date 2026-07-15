Італія

Деталі трансферу 30-річного хавбека невідомі.

Кальярі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Лестера Гаррі Вінксом.

Угода з 30-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.

Вінкс є вихованцем Тоттенгема, за який відіграв 203 матчі з 2014 до 2023 року.

Минулого сезону Вінкс провів 36 матчів за Лестер, в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Також додамо, що Гаррі вже виступав в Італії, де захищав кольори Сампдорії у сезоні-2022/23.

Раніше повідомлялося, що Кальярі орендував Фацціні у Фіорентини.