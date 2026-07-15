Італія

Новий наставник неаполітанців дав свою першу пресконференцію, де прокоментував болісне звільнення з попереднього клубу, спадщину Антоніо Конте та свої амбіції на сезон 2026/27.

Массіміліано Аллегрі офіційно розпочав свою роботу на посаді головного тренера Наполі. Під час своєї першої пресконференції 58-річний фахівець дав зрозуміти, що не розглядає нове призначення як можливість для спокути, попри розчаровуючий фінал свого етапу в Мілані.

Нагадаємо, що Аллегрі був звільнений з Мілана у травні після того, як власники клубу назвали кінцівку сезону однозначним провалом. Команда більшу частину чемпіонату йшла у двійці лідерів та боролася за титул, однак катастрофічна серія (лише дві перемоги у восьми останніх матчах) відкинула россонері на п'яте місце, залишивши їх без прибуткової Ліги чемпіонів.

Коментуючи свій відхід з попереднього клубу, Аллегрі не приховував емоцій:

"Це не питання спокути; іноді сезони просто закінчуються певним чином. Я розчарований тим, як склалися події минулого сезону. Ми (Мілан) були в трійці лідерів з 2-го по 37-й тур; ми вибули лише в першому та останньому турах, і саме останній має значення", — заявив алленаторе.

Тренер зізнався, що ця ситуація стала для нього серйозним ударом:

"Я розчарований, бо за весь час моєї тренерської роботи — у Ювентусі та Мілані — це був перший раз, коли я фінішував поза межами четвірки найкращих. І я не заперечую, що це на мене обтяжувало", — додав він.

Щодо слів власника Мілана Джеррі Кардинале, який на презентації нового тренера Рубена Аморіма заявив, що найняв фахівця, який грає, щоб перемагати, а не щоб не програвати, Аллегрі відповів дипломатично. Він відмовився коментувати слова керівництва, лише подякувавши всім за підтримку.

У Наполі на Аллегрі чекає непросте завдання — замінити Антоніо Конте. Під керівництвом попереднього наставника південний клуб протягом двох років демонстрував стабільність, займаючи перше та друге місця в Серії А.

Цікаво, що історія повторюється: у 2014 році Аллегрі вже змінював Конте на тренерському містку Ювентуса. Тоді це призвело до приголомшливого успіху — п'ять титулів Серії А поспіль, чотири Кубки Італії та два фінали Ліги чемпіонів.

"Я успадковую команду, яка, безумовно, звикла до наполегливої ​​праці. Конте довів свою цінність протягом усієї своєї кар’єри. Мені пощастило, це насправді другий раз, коли я успадковую команду Антоніо – сподіватимемося, що це добра прикмета", — зазначив Аллегрі.

Говорячи про свої плани з Наполі, Массіміліано Аллегрі підкреслив важливість правильного розподілу сил на довгій дистанції.

"Важливо буде працювати серйозно та професіонально, і, перш за все, закласти основу для досягнення березня – як я завжди кажу, саме тоді вирішуються сезони – все ще в боротьбі за всі наші цілі: Серію А, Лігу чемпіонів, Кубок Італії", — резюмував керманич.

Нова епоха для Наполі під керівництвом Аллегрі розпочнеться дуже скоро — сезон Серії А 2026/27 неаполітанці відкриють виїзним поєдинком проти Дженоа.