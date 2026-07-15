Новий наставник неаполітанців дав свою першу пресконференцію, де прокоментував болісне звільнення з попереднього клубу, спадщину Антоніо Конте та свої амбіції на сезон 2026/27.
Getty Images
15 липня 2026, 11:30
Массіміліано Аллегрі офіційно розпочав свою роботу на посаді головного тренера Наполі. Під час своєї першої пресконференції 58-річний фахівець дав зрозуміти, що не розглядає нове призначення як можливість для спокути, попри розчаровуючий фінал свого етапу в Мілані.
Нагадаємо, що Аллегрі був звільнений з Мілана у травні після того, як власники клубу назвали кінцівку сезону однозначним провалом. Команда більшу частину чемпіонату йшла у двійці лідерів та боролася за титул, однак катастрофічна серія (лише дві перемоги у восьми останніх матчах) відкинула россонері на п'яте місце, залишивши їх без прибуткової Ліги чемпіонів.
Коментуючи свій відхід з попереднього клубу, Аллегрі не приховував емоцій:
"Це не питання спокути; іноді сезони просто закінчуються певним чином. Я розчарований тим, як склалися події минулого сезону. Ми (Мілан) були в трійці лідерів з 2-го по 37-й тур; ми вибули лише в першому та останньому турах, і саме останній має значення", — заявив алленаторе.
Тренер зізнався, що ця ситуація стала для нього серйозним ударом:
"Я розчарований, бо за весь час моєї тренерської роботи — у Ювентусі та Мілані — це був перший раз, коли я фінішував поза межами четвірки найкращих. І я не заперечую, що це на мене обтяжувало", — додав він.
Щодо слів власника Мілана Джеррі Кардинале, який на презентації нового тренера Рубена Аморіма заявив, що найняв фахівця, який грає, щоб перемагати, а не щоб не програвати, Аллегрі відповів дипломатично. Він відмовився коментувати слова керівництва, лише подякувавши всім за підтримку.
У Наполі на Аллегрі чекає непросте завдання — замінити Антоніо Конте. Під керівництвом попереднього наставника південний клуб протягом двох років демонстрував стабільність, займаючи перше та друге місця в Серії А.
Цікаво, що історія повторюється: у 2014 році Аллегрі вже змінював Конте на тренерському містку Ювентуса. Тоді це призвело до приголомшливого успіху — п'ять титулів Серії А поспіль, чотири Кубки Італії та два фінали Ліги чемпіонів.
"Я успадковую команду, яка, безумовно, звикла до наполегливої праці. Конте довів свою цінність протягом усієї своєї кар’єри. Мені пощастило, це насправді другий раз, коли я успадковую команду Антоніо – сподіватимемося, що це добра прикмета", — зазначив Аллегрі.
Говорячи про свої плани з Наполі, Массіміліано Аллегрі підкреслив важливість правильного розподілу сил на довгій дистанції.
"Важливо буде працювати серйозно та професіонально, і, перш за все, закласти основу для досягнення березня – як я завжди кажу, саме тоді вирішуються сезони – все ще в боротьбі за всі наші цілі: Серію А, Лігу чемпіонів, Кубок Італії", — резюмував керманич.
Нова епоха для Наполі під керівництвом Аллегрі розпочнеться дуже скоро — сезон Серії А 2026/27 неаполітанці відкриють виїзним поєдинком проти Дженоа.