Італія

У Роми буде шанс перехопити трансфер в останню мить.

Аравійський Аль-Хіляль напередодні досяг домовленості з лондонським Вест Гемом щодо трансферу нідерландського нападника Крісенсіо Саммервілла за 80 млн євро.

Таку суму за 24-річного виконавця на європейському ринку запропонувати ніхто не зміг, тож угода виглядає надто привабливою для "молотобійців".

Однак є одне важливе "але" — сам футболіст ще не дав згоди на здійснення цього трансферу.

Це відкриває вікно можливостей для італійської Роми, яка запропонувала значно менше коштів — 47 млн євро + бонуси, але при цьому всіма засобами намагається звернути на себе увагу Саммервілла.

Зокрема, як тільки в ЗМІ з’явилась інформація про угоду поміж Вест Гемом та Аль-Хілялем, головний тренер "вовків" Джан П’єро Гасперіні особисто зателефонував Крісенсіо та мав дуже тривалу розмову про перспективи гравця в його проєкті.

Усі в очікуванні рішення футболіста, який за минулий сезон забив сім голів та віддав п’ять асистів у 34 матчах на клубному рівні.