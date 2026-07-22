Італія

Міланський клуб готує офіційну пропозицію Тоттенгему щодо переходу 28-річного аргентинського центрального захисника Крістіана Ромеро.

Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро незабаром може змінити англійську Прем'єр-лігу на італійську Серію А та перебратися до міланського Інтера.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "нерадзуррі" готують офіційну пропозицію щодо трансферу 28-річного футболіста. Керівництво гранда Серії А вже вийшло на зв'язок із лондонським клубом, а найближчим часом планує розпочати переговори безпосередньо з оточенням аргентинця. У таборі Тоттенгема усвідомлюють неминучість відходу свого капітана та готові розглянути його продаж у поточне літнє вікно.

Головним конкурентом міланців у боротьбі за Ромеро є Барселона, однак каталонський клуб поки не перейшов до конкретних дій чи предметних перемовин. Ринкову вартість аргентинського оборонця авторитетний портал Transfermarkt оцінює в 45 мільйонів євро.