Паоло Мальдіні та Леонардо, Getty Images
11 липня 2026, 22:50
Легендарний захисник та колишній капітан збірної Італії Паоло Мальдіні повертається до національної команди на посаду технічного директора. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Перед Мальдіні стоїть надскладне завдання — очолити та провести масштабну реформу італійського футболу після гучного провалу команди. Зазначається, що Мальдіні отримає дуже широкі повноваження в структурі Федерації футболу Італії.
До його обов'язків входитиме: безпосередня участь у виборі нового головного тренера головної команди (ім'я наступника має бути оголошене найближчим часом). Курирування та розбудова всієї вертикалі національних збірних — від юнацьких складів до головної команди країни.
Допомагатиме легендарному італійцю колишній футболіст і функціонер бразилець Леонардо, який отримав посаду радника Італійської федерації футболу. Раніше цей дует уже мав успішний досвід спільної роботи в керівництві італійського Мілана.
Різкі кадрові зміни в керівництві стали наслідком чергової спортивної катастрофи. Збірна Італії під керівництвом Дженнаро Гаттузо сенсаційно не змогла кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2026 року.
У вирішальному стиковому матчі італійці зазнали болючої поразки від збірної Боснії і Герцеговини. Основний час напруженого поєдинку завершився внічию 1:1, проте в серії післяматчевих пенальті боснійські футболісти виявилися значно точнішими (4:1).
У результаті цього фіаско чотириразові чемпіони світу вже втретє поспіль залишаються за бортом головного футбольного турніру планети, що змусило федерацію вдатися до радикальних кроків.