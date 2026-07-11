Італія

Різкі кадрові зміни в керівництві стали наслідком провалу у відборі на ЧС-2026

Легендарний захисник та колишній капітан збірної Італії Паоло Мальдіні повертається до національної команди на посаду технічного директора. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Перед Мальдіні стоїть надскладне завдання — очолити та провести масштабну реформу італійського футболу після гучного провалу команди. Зазначається, що Мальдіні отримає дуже широкі повноваження в структурі Федерації футболу Італії.

До його обов'язків входитиме: безпосередня участь у виборі нового головного тренера головної команди (ім'я наступника має бути оголошене найближчим часом). Курирування та розбудова всієї вертикалі національних збірних — від юнацьких складів до головної команди країни.

Допомагатиме легендарному італійцю колишній футболіст і функціонер бразилець Леонардо, який отримав посаду радника Італійської федерації футболу. Раніше цей дует уже мав успішний досвід спільної роботи в керівництві італійського Мілана.

Різкі кадрові зміни в керівництві стали наслідком чергової спортивної катастрофи. Збірна Італії під керівництвом Дженнаро Гаттузо сенсаційно не змогла кваліфікуватися на Чемпіонат світу 2026 року.

У вирішальному стиковому матчі італійці зазнали болючої поразки від збірної Боснії і Герцеговини. Основний час напруженого поєдинку завершився внічию 1:1, проте в серії післяматчевих пенальті боснійські футболісти виявилися значно точнішими (4:1).

У результаті цього фіаско чотириразові чемпіони світу вже втретє поспіль залишаються за бортом головного футбольного турніру планети, що змусило федерацію вдатися до радикальних кроків.