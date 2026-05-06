Нідерланди. Новина

Команди отримала перевагу перед другою зустріччю 1/4 фіналу.

Увечері 6 травня відбувся перший матч 1/4 фіналу плейоф за право виступати в елітному дивізіоні чемпіонату Нідерландів.

У стартовому поєдинку Алмере Сіті здобув перемогу над Де Граафсхап з рахунком 3:1, зробивши вагомий крок до виходу в наступний раунд.

Матч-відповідь між командами запланований на 9 травня. Саме за підсумками двох зустрічей визначиться учасник півфіналу плейоф.

В іншому чвертьфінальному протистоянні Валвейк поступився Віллем II з рахунком 0:1. Другий матч цієї пари також відбудеться 9 травня.

Переможці чвертьфіналів зустрінуться між собою, а найкраща команда цього етапу зіграє плейоф проти 16-ї команди Ередивізі за право підвищення в класі.

Сітка плейоф:

Раніше прямі путівки до елітного дивізіону забезпечили собі Ден Гаг та Камбюр, які стали найкращими командами другого дивізіону.