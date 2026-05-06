У роздягальні мадридців сформувалися окремі групи, а напруга між тренером і деякими футболістами лише зростає.

У мадридському Реалі виник серйозний внутрішній конфлікт напередодні вирішального відрізку сезону, в якому Барселона може достроково оформити чемпіонство Ла Ліги на очах принципового суперника.

Як повідомляє Marca, одразу кілька гравців команди більше не спілкуються з головним тренером Альваро Арбелоа, що свідчить про глибокий розкол у колективі.

За інформацією джерела, приблизно шість футболістів перебувають у напружених стосунках із наставником. Причиною цього називають незадоволення методами роботи Арбелоа, які, на думку частини гравців, створюють дистанцію між ним і командою. Особливо це відчувається серед вихованців клубу.

Останніми тижнями конфлікти стали більш помітними. Зокрема, згадуються суперечки за участю Дані Себальйоса, Дані Карвахаля, Рауля Асенсіо та Альваро Каррераса. Водночас проблема виходить за межі протистояння тренера та гравців — у команді сформувалися окремі групи, і навіть між самими футболістами спілкування ускладнилося.

У такій атмосфері Реал Мадрид підходить до одного з найважливіших матчів сезону — Ель Класіко, що відбудеться 10 травня. Напружена ситуація в роздягальні може суттєво вплинути на виступ команди у вирішальний момент кампанії.