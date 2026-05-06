Вінгер Челсі працює над відновленням і має повернутися до Лондона до завершення сезону.

Вінгер Челсі Естеван розпочав процес реабілітації після серйозної травми задньої поверхні стегна. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 19-річний бразилець наразі перебуває на батьківщині, де проходить відновлення на базі свого колишнього клубу Палмейрас. Водночас реабілітаційний процес контролюють медики Челсі, які координують усі етапи лікування.

Естеван зазнав ушкодження четвертого ступеня у матчі проти Манчестер Юнайтед 18 квітня, що одразу викликало серйозні побоювання щодо його готовності до чемпіонату світу-2026.

У клубі зазначають, що перебування гравця в Бразилії є тимчасовим. Очікується, що найближчим часом він повернеться до Лондона, де продовжить відновлення на базі Челсі.

Травма також ставить під питання участь молодого вінгера у найближчому мундіалі, попри його яскравий старт у складі збірної Бразилії, за яку він уже встиг провести 11 матчів і відзначитися чотирма голами.