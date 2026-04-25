Натомість гравець обрав продовження кар’єри в Амстердамі.

Бельгійський опорний півзахисник Жорті Мокіо перейшов до складу молодіжної команди амстердамського Аякса з бельгійського Гента влітку 2024 року на правах вільного агента.

А вже на початку поточного сезону сталось повноцінне приєднання 18-річного футболіста до лав основної команди "Божих синів".

Кар’єра юнака почала набирати оберти, з’являлась перша зацікавленість від клубів із провідних європейських чемпіонатів, а тим часом контракт з Аяксом був нетривалим і вимагав оновлення наприкінці кампанії.

Це в свою чергу стало яблуком розбрату всередині родини Мокіо, яка активно підштовхувала гравця до коштовного трансферу.

Transfermarkt оцінив футболіста в 8 млн євро.

У підсумку, 9 квітня Жорті вирішив підписати нову угоду з амстердамським клубом, і водночас припинив будь-які контакти з власними батьками, що стало великим інформаційним приводом у Нідерландах.

У цьому сезоні Мокіо відіграв 33 матчі, забив чотири голи та віддав три асисти.