Нідерланди. Новина

Юний голкіпер молодіжної команди Аякса Юрі Гееркенс зазнав серйозного удару. Як повідомляється на офіційному сайті амстердамського клубу, 19-річний воротар травмував щиколотку під час гостьового матчу проти Вітесса в понеділок ввечері, і для нього поточний сезон достроково завершено.

Прикрий інцидент стався вже на початку зустрічі в Арнемі. Приблизно на 20-й хвилині, під час виконання удару від воріт, Гееркенс відчув сильний біль і фізично не зміг продовжити гру, через що був змушений покинути поле. Медичне обстеження, проведене наступного дня, принесло невтішні новини: пошкодження виявилося настільки серйозним, що футболісту знадобиться хірургічне втручання.

Ця втрата є дуже відчутною для Йонг Аякс (молодіжного складу клубу). У цьому сезоні Гееркенс був беззаперечним першим номером команди, провівши 19 матчів у другому нідерландському дивізіоні.За 1639 зіграних хвилин він пропустив 31 гол, але у п'яти поєдинках зміг зберегти свої ворота «сухими», ставши одним із ключових гравців колективу.

Нагадаємо, що Юрі Гееркенс приєднався до Аякса минулого літа. Амстердамці виграли боротьбу за гравця і придбали його у празької Спарти приблизно за два мільйони євро. Чеський воротар, який пройшов юнацькі школи у Градець-Кралове та Спарті, підписав із нідерландським грандом довгостроковий контракт, розрахований до середини 2030 року.