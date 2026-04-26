Український форвард був замінений ще до перерви, а команда догравала матч у меншості.

У матчі 31-го туру чемпіонату Нідерландів Утрехт не зміг нав’язати боротьбу Ексельсіору та зазнав розгромної поразки з рахунком 0:5 на виїзді.

Гості опинилися у складному становищі вже в першому таймі — на 31-й хвилині Матісс Дідден отримав дві жовті картки за короткий проміжок часу та залишив команду вдесятьох. До перерви рахунок уже був 0:2.

Український нападник Артем Степанов вийшов у стартовому складі, однак не дограв навіть до перерви — його замінили на 41-й хвилині, коли тренерський штаб вирішив перебудувати гру після вилучення.

У другому таймі Ексельсіор довів справу до великої перемоги, забивши ще три м’ячі. Для Степанова цей поєдинок став 12-м у поточному сезоні Ередивізі.

Ексельсіор – Утрехт 5:0

Голи: Науйокс, 11, Фернандес Санчес, 36, Фернандес Санчес, 55, Єгорян, 70, Хартьєс, 90+3