Ліга конференцій

Тренер Шахтаря налаштовує команду на матч-відповідь проти Крістал Пелас.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас.

Наставник підкреслив, що його команда отримала важливий урок у першій зустрічі, але продовжує вірити у свої шанси на вихід до фіналу:

"На нас очікує непроста гра. Буде дуже складно пройти до фіналу з тієї позиції, де ми опинилися після першого матчу. Утім, якщо є віра та надія, маємо йти за ними. Ми отримали дуже гарний урок. Але ми не залишаємо мрію дістатися фіналу Ліги конференцій".

Туран відзначив рівень суперника та систему гри англійського клубу:

"У нас дуже сильний суперник, який грає за своєю системою та має чудового тренера. Вони здатні перемагати топ-команди. У першому матчі нам фактично поставили шах і мат".

Також тренер наголосив на командній філософії Шахтаря та важливості єдності в колективі:

"Я сказав гравцям, що нам потрібна не група індивідуальностей, а цілісна команда. Якщо ми можемо битися один за одного, ми можемо досягти будь-якої мети".

Окремо Туран згадав складні умови, в яких працює команда:

"Ми команда, яка грає поза домом. Але немає жодної причини не викладатися на максимум. Наші гравці живуть у складних реаліях, але щодня виходять і працюють — це найбільша мотивація".

Попри поразку в першому матчі, тренер підкреслив, що Шахтар не відмовляється від свого стилю гри:

"Ми не можемо змінити свій стиль. Ми намагаємося будувати майбутнє клубу та грати у свій футбол незалежно від суперника".

Матч-відповідь між Шахтарем і Крістал Пелас визначить фіналіста Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться завтра, 7 травня о 22:00 в Лондоні.