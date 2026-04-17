Спортивний директор нідерландського гранда вбачає в іспанському півзахиснику ідеального лідера для команди.

Амстердамський Аякс планує зробити рішучий крок під час літнього трансферного вікна, націлившись на півзахисника мадридського Реала та збірної Іспанії Дані Себальйоса. Головним ініціатором запрошення 29-річного футболіста виступає спортивний директор амстердамців Хорді Кройф.

Задум нідерландського клубу полягає в тому, щоб знайти досвідченого лідера з високою технічною майстерністю, який зміг би збалансувати молоду команду і допомогти Аяксу повернути втрачену корону чемпіона Нідерландів. Хоча клуб традиційно спирається на випускників власної академії, наявність такого сформованого гравця вважається критично важливою для повернення на вершину.

Для самого Себальйоса зміна клубної прописки наразі виглядає оптимальним рішенням. У цьому сезоні іспанець зіткнувся із серйозними проблемами щодо ігрової практики у Мадриді. Згідно зі статистикою, півзахисник провів на полі скромні 804 хвилини у 22 матчах в усіх турнірах, з'явившись у стартовому складі Реала лише 7 разів. Контракт з клубом розрахований з до літа 2027 року.