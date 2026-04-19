Фінал завершився впевненою перемогою 5:1 на користь Алкмара.

АЗ Алкмар став переможцем Кубок Нідерландів з футболу, розгромивши НЕК Неймеген з рахунком 5:1 у фінальному матчі, що відбувся у Роттердамі.

АЗ швидко захопив ініціативу та ще до перерви відкрив рахунок у грі завдяки результативній атаці, яку завершив Меес де Віт.

У другому таймі команда з Алкмара повністю домінувала. Свен Майнанс вивів АЗ уперед, після чого Пір Копмейнерс фактично зняв питання щодо переможця, реалізувавши швидку контратаку.

НЕК відповів голом Кокі Огави, однак на цьому все й завершилося. У кінцівці матчу АЗ довів рахунок до розгромного: Кес Сміт забив четвертий м’яч, а Трой Парротт встановив остаточний результат — 5:1.

АЗ Алкмар – НЕК Неймеген 5:1

Голи: Де Віт, 32, Мейнанс, 67, Купмейнерс, 73, Сміт, 90+1, Перротт, 90+5 — Огава, 78