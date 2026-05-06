Француз відзначився вже на 2-й хвилині матчу ПСЖ проти Баварії.

Нападник ПСЖ Усман Дембеле увійшов до історії Ліги чемпіонів завдяки своєму швидкому голу у півфінальному матчі-відповіді проти Баварії.

Як повідомляє Squawka, француз відзначився вже на 2-й хвилині гри — на позначці 2:19, що стало третім найшвидшим голом в історії півфіналів турніру.

Швидше за Дембеле в цій стадії забивали лише Маркус Тюрам, який відкрив рахунок уже на 30-й секунді у матчі Інтера проти Барселони минулого сезону, а також Кевін Де Брюйне, що відзначився на 1:34 у грі Манчестер Сіті проти Реала в кампанії-2021/22.

Цей м’яч Дембеле став важливим моментом і в контексті протистояння з Баварією — швидкий гол допоміг ПСЖ задати темп гри та збільшити перевагу за сумою двох матчів.

