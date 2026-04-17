Клуб також отримав опцію викупу 18-річного нападника Баєра.

Нідерландський Утрехт домовився про продовження оренди українського нападника Артема Степанова ще на один сезон. 18-річний футболіст і надалі виступатиме за клуб, а угода передбачає право викупу у леверкузенського Баєра.

Степанов приєднався до Утрехта взимку.

У дебютні місяці в Ередивізі українець забивав голи у матчах проти АЗ, Твенте, Гоу Ехед Іглс та ПСВ.

Нагадаємо, Степанов встановив рекорд Утрехта в Ередивізі у віці 18 років.