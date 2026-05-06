Італія

Півзахисник Комо проводить сильний сезон і може повернутися до мадридського клубу.

Віцепрезидент Інтера Хав’єр Дзанетті прокоментував майбутнє півзахисника Комо Ніко Паса, заявивши, що аргентинець, найімовірніше, повернеться до мадридського Реала після завершення сезону.

За словами функціонера, він високо оцінює талант 21-річного футболіста, однак визнає, що підписати його буде надзвичайно складно.

Дзанетті зазначив, що Пас здатен підсилити будь-який топклуб, але найбільш реалістичним сценарієм є його повернення до складу іспанського гранда.

Нагадаємо, Комо підписав Паса на постійній основі влітку 2024 року, але Реал зберіг за собою опцію зворотного викупу гравця до 2027 року.

У поточному сезоні Ніко Пас демонструє високий рівень гри: на його рахунку 13 голів і 8 результативних передач у 39 матчах у всіх турнірах.