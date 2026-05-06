Півзахисник Комо проводить сильний сезон і може повернутися до мадридського клубу.
Ніко Пас, getty images
06 травня 2026, 22:05
Віцепрезидент Інтера Хав’єр Дзанетті прокоментував майбутнє півзахисника Комо Ніко Паса, заявивши, що аргентинець, найімовірніше, повернеться до мадридського Реала після завершення сезону.
За словами функціонера, він високо оцінює талант 21-річного футболіста, однак визнає, що підписати його буде надзвичайно складно.
Дзанетті зазначив, що Пас здатен підсилити будь-який топклуб, але найбільш реалістичним сценарієм є його повернення до складу іспанського гранда.
Нагадаємо, Комо підписав Паса на постійній основі влітку 2024 року, але Реал зберіг за собою опцію зворотного викупу гравця до 2027 року.
У поточному сезоні Ніко Пас демонструє високий рівень гри: на його рахунку 13 голів і 8 результативних передач у 39 матчах у всіх турнірах.