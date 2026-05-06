Інше

Уругвайський форвард розглядає повернення до Європи.

Нападник Аль-Хіляля Дарвін Нуньєс може залишити саудівський клуб менш ніж за рік після переходу з Ліверпуля. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, 26-річний уругваєць не зумів повноцінно адаптуватися до чемпіонату Саудівської Аравії та не виходив на поле в офіційних матчах із середини лютого. Ситуація ускладнилася після підписання Каріма Бензема — через обмеження на легіонерів Нуньєса виключили із заявки команди.

Зазначається, що форвард сам звернувся з проханням про відхід, і наразі сторони обговорюють варіант дострокового розірвання контракту, за яким гравець заробляє близько 400 тисяч фунтів на тиждень.

Остаточне рішення очікується після завершення сезону, однак Нуньєс уже відкритий до повернення в Європу. Серед можливих варіантів називається і камбек до АПЛ, а також інтерес із боку клубів Туреччини та інших європейських ліг.

До свого виключення зі складу Аль-Хіляль нападник демонстрував наступну статистику: у 16 матчах саудівської Про-ліги він забив шість голів і віддав чотири результативні передачі.