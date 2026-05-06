  • Ліга конференцій

    06 травня 2026, 23:29

    Еліас: Шахтар здатен здійснити камбек у півфіналі

    Бразильський форвард вірить у перемогу над Крістал Пелес і фінал Ліги конференцій.

    Кауан Еліас, getty images
    Кауан Еліас, getty images 06 травня 2026, 23:29

    Нападник Шахтаря Кауан Еліас взяв участь у пресконференції перед матчем-відповіддю півфіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

    Форвард наголосив, що команда з нетерпінням чекає на вирішальну гру та вірить у власні сили:

    "Розуміємо, наскільки важливою є ця гра. Ми дуже чекали на неї. Віримо не лише в перемогу в завтрашньому матчі, а й у вихід до фіналу. Знаємо, який складний у нас суперник, але найголовніше — ми віримо в наші шанси та нашого тренера. Маємо можливість здійснити камбек і показати свій стиль гри".

    Також Еліас поділився враженнями від першого півфінального матчу, в якому Шахтар поступився англійцям:

    "Ми добре проаналізували ту гру. Було трохи несподівано, але це дуже сильний суперник з найсильнішої ліги світу. Ми працюємо над індивідуальними й командними діями, вивчаємо їхні сильні та слабкі сторони і намагаємося знайти спосіб перемогти".

    Форвард також прокоментував свої перспективи та зазначив, що повністю зосереджений на виступах за Шахтар:

    "Я хочу добре завершити сезон і допомогти команді. Зараз я думаю лише про Шахтар. Мрію зіграти у фіналі Ліги конференцій і виграти УПЛ. Все інше — не на часі".

    Окремо бразилець висловився про силу суперника з Англії:

    "Грати проти клубу з АПЛ — це завжди складно, але не неможливо. Вірю, що тренерський штаб підготував план на гру. Ми маємо шанс і повинні ним скористатися".

    Кауан Еліас також відзначив рівень захисників Крістал Пелес і важливість таких матчів для розвитку:

    "Це великий досвід для мене. Грати проти таких захисників — це можливість ставати сильнішим".

    Матч-відповідь між Шахтарем і Крістал Пелас визначить фіналіста Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться завтра, 7 травня о 22:00 в Лондоні.

    Сергій Владиченко

    Люди

    Кауан Еліас

    Команди

    Крістал Пелес Шахтар

    Джерела

    ФК Шахтар (Донецьк)

