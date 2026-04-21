Англієць не зумів закріпитися в основному складі команди.

Рахім Стерлінг залишить Феєнорд після завершення поточного сезону, оскільки клуб не планує продовжувати співпрацю з гравцем. Про це повідомляє Goal.com.

31-річний англієць приєднався до роттердамського клубу взимку, однак не зумів закріпитися в основному складі та провести стабільний сезон. За інформацією джерел, Стерлінг отримав лише обмежену ігрову практику, провівши 333 хвилин у чемпіонаті.

Попри професійне ставлення та роботу на тренуваннях, керівництво Феєнорда вирішило не активувати можливість продовження контракту. Початково головний тренер Робін ван Персі допускав варіант продовження співпраці, однак згодом клуб змінив позицію.

Стерлінг, який раніше виступав за Манчестер Сіті та Челсі, зіткнувся з труднощами у пошуку стабільної форми після періоду без регулярної ігрової практики в Лондоні. Це також вплинуло на його результативність у Нідерландах.

Очікується, що англієць проведе ще кілька матчів за Феєнорд до свого прощання в середині травня, після чого стане вільним агентом та зможе розглянути нові варіанти продовження кар’єри.