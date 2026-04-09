Ерік Гутьєррес, який раніше провів 141 матч за ПСВ, висловив бажання повернутися до клубу, де він здобув два Кубки Нідерландів та Суперкубок Нідерландів. 30-річний півзахисник, нині гравець мексиканського Чиваса, зазначив, що його досвід і розуміння філософії клубу можуть допомогти ПСВ як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах.

"Було б чудово знову пограти за ПСВ. Зараз у мене більше досвіду, і я можу робити ще більше для клубу, ніж раніше", – заявив Гутьєррес. Він додав, що його родина також добре пам’ятає час, проведений в Ейндховені, і що він був би радий поверненню.

Наразі гравець тренується індивідуально та тісно співпрацює з особистими тренерами, щоб зберегти ігрову форму. Технічний директор ПСВ Джон де Йонг зазначив, що рішення щодо можливого повернення Гутьєрреса буде ухвалене після медичного обстеження та консультацій з головним тренером.

Нагадаємо, напередодні клуб з Ейндговена здобув свій 27-й чемпіонський титул, встановивши історичний рекорд Ередивізі завдяки осічці Феєнорда.