Нідерланди. Новина
Ветеран готовий допомогти Ейндховену боротися за трофеї на внутрішній та європейській аренах.
09 квітня 2026, 15:30
Ерік Гутьєррес, який раніше провів 141 матч за ПСВ, висловив бажання повернутися до клубу, де він здобув два Кубки Нідерландів та Суперкубок Нідерландів. 30-річний півзахисник, нині гравець мексиканського Чиваса, зазначив, що його досвід і розуміння філософії клубу можуть допомогти ПСВ як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах.
"Було б чудово знову пограти за ПСВ. Зараз у мене більше досвіду, і я можу робити ще більше для клубу, ніж раніше", – заявив Гутьєррес. Він додав, що його родина також добре пам’ятає час, проведений в Ейндховені, і що він був би радий поверненню.
Наразі гравець тренується індивідуально та тісно співпрацює з особистими тренерами, щоб зберегти ігрову форму. Технічний директор ПСВ Джон де Йонг зазначив, що рішення щодо можливого повернення Гутьєрреса буде ухвалене після медичного обстеження та консультацій з головним тренером.
Нагадаємо, напередодні клуб з Ейндговена здобув свій 27-й чемпіонський титул, встановивши історичний рекорд Ередивізі завдяки осічці Феєнорда.