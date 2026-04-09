Ветеран готовий допомогти Ейндховену боротися за трофеї на внутрішній та європейській аренах.

Ерік Гутьєррес, який раніше провів 141 матч за ПСВ, висловив бажання повернутися до клубу, де він здобув два Кубки Нідерландів та Суперкубок Нідерландів. 30-річний півзахисник, нині гравець мексиканського Чиваса, зазначив, що його досвід і розуміння філософії клубу можуть допомогти ПСВ як на внутрішній арені, так і в європейських турнірах.

"Було б чудово знову пограти за ПСВ. Зараз у мене більше досвіду, і я можу робити ще більше для клубу, ніж раніше", – заявив Гутьєррес. Він додав, що його родина також добре пам’ятає час, проведений в Ейндховені, і що він був би радий поверненню.

Наразі гравець тренується індивідуально та тісно співпрацює з особистими тренерами, щоб зберегти ігрову форму. Технічний директор ПСВ Джон де Йонг зазначив, що рішення щодо можливого повернення Гутьєрреса буде ухвалене після медичного обстеження та консультацій з головним тренером.

Нагадаємо, напередодні клуб з Ейндговена здобув свій 27-й чемпіонський титул, встановивши історичний рекорд Ередивізі завдяки осічці Феєнорда.