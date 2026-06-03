Нідерланди. Новина

Нідерландський клуб упевнений в успішності перемовин.

Іспанський центральний півзахисник Даніель Себальйос влітку 2017 року став гравцем мадридського Реала й відтоді триває його особиста боротьба за місце в стартовому складі "галактікос", яка переривалась на дворічну оренду в лондонському Арсеналі.

До завершення контракту 29-річного виконавця залишається ще один сезон, проте в клубі вже впевнені в тому, що нову угоду пропонувати гравцю не будуть, тому це трансферне вікно є гарною можливістю заробити на продажі футболіста хоч якісь кошти.

У Себальйоса є варіант із поверненням до рідного для нього севільського Бетіса, проте останні новини пов’язують Дані із стрімкими перемовинами з амстердамським Аяксом.

Наразі "Божі сини" намагаються домовитись із Реалом про трансфер за 6 млн євро, тоді як розмова з агентами футболіста була швидкою й продуктивною.

У цьому сезоні Себальйос провів 826 хвилини в 23 матчах.