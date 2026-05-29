Півзахисник Реала наполягає на трансфері до свого колишнього клубу в Іспанії.

Центральний півзахисник Реала Мадрид Дані Себальйос продовжує просувати ідею повернення до Бетіса, повідомляє ABC.

За інформацією джерела, 29-річний хавбек уже через своїх представників вивчає можливість переходу та чітко дав зрозуміти, що хоче повернутися до клубу з Севільї, де раніше виступав.

У Бетісі знають про бажання гравця, однак наразі пріоритетом клубу є фінансовий баланс і можливі продажі інших півзахисників для формування бюджету під трансфер.

У свою чергу, Реал Мадрид не планує відпускати гравця дешево — раніше йшлося про пакет приблизно 15 млн євро, який клуб уже погоджував для іншого потенційного переходу.

Сам Себальйос вважає, що перебуває у найкращій формі в кар’єрі та готовий стати частиною проєкту Мануеля Пеллегріні в Лізі чемпіонів, однак ключовою перешкодою залишається його висока зарплата, яку Бетіс має суттєво переглянути для укладення довгострокової угоди.