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Сума трансферу склала 6,5 мільйона євро з урахуванням бонусів.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Жирони Жоелем Рокою.

Угода з 21-річним іспанцем розрахована на чотири роки опцією продовження ще на один сезон.

За даними ЗМІ, грецький клуб заплатив за трансфер гравця п'ять мільйонів євро, а ще 1,5 млн євро прописані у якості бонусів. Також каталонський клуб отримає 15% від суми майбутнього продажу гравця.

Рока виступав за Жирону з літа 2019 року. Минулого сезону Жоель провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Яремчук може залишити Олімпіакос цього літа.