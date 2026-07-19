Сума трансферу склала 6,5 мільйона євро з урахуванням бонусів.
Жоель Рока, ФК Олімпіакос
19 липня 2026, 10:13
Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Жирони Жоелем Рокою.
Угода з 21-річним іспанцем розрахована на чотири роки опцією продовження ще на один сезон.
За даними ЗМІ, грецький клуб заплатив за трансфер гравця п'ять мільйонів євро, а ще 1,5 млн євро прописані у якості бонусів. Також каталонський клуб отримає 15% від суми майбутнього продажу гравця.
Рока виступав за Жирону з літа 2019 року. Минулого сезону Жоель провів 33 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Яремчук може залишити Олімпіакос цього літа.