Нідерланди. Новина

Амстердамський клуб готовий запропонувати німецькому воротарю новий старт після невдалого періоду в Іспанії.

Марк-Андре тер Штеген може змінити клуб уже цього літа. Після непростого періоду в Жироні та повернення до Барселони досвідчений німецький воротар, схоже, не входить у плани каталонського гранда на наступний сезон.

Як повідомляє Diario SPORT, серйозний інтерес до 34-річного голкіпера проявляє Аякс. Клуб із Амстердама розглядає можливість підписання німця та вважає його одним із головних кандидатів на посилення воротарської позиції.

Важливу роль у потенційному трансфері може відіграти новий головний тренер Аякса Мічел. Іспанський фахівець добре знайомий із тер Штегеном завдяки спільній роботі в Жироні та особисто підтримує ідею його переходу до нідерландського клубу.

У Барселоні вже дали зрозуміти, що готові розлучитися з воротарем. Каталонці прагнуть розвантажити зарплатну відомість, аби отримати більше можливостей для нових підписань у літнє трансферне вікно.

Сам тер Штеген також не проти нового виклику. Після операції на підколінному сухожиллі німець хоче отримувати стабільну ігрову практику та спробувати перезапустити кар’єру. Окрім нього, Аякс також стежить за Яном Зоммером і Марком Флеккеном, однак саме досвідчений воротар Барселони вважається одним із пріоритетних варіантів.