Уперше за чотири останніх матчі команда Ганса-Дітера не пропустила у власні ворота.
Барселона — Мальорка, Getty Images
07 лютого 2026, 19:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Мальорка 3:0
Голи: Левандовські, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Касадо, Фермін (Маркес, 84) — Ямал (Бардагжі, 78), Ольмо (Берналь, 68), Рашфорд (Торрес, 67) — Левандовські (Канселу, 78).
Мальорка: Роман — Маффео, Лопес, Вальєнт, Мохіка — Маскарель, Кошта (Морланес, 77) — Морей (Санчес, 64), Торре (Дардер, 64), Віргілі (Джозеф, 64) — Мурікі (Льябрес, 77).