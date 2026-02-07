Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Барселона — Мальорка 3:0
Голи: Левандовські, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Касадо, Фермін (Маркес, 84) — Ямал (Бардагжі, 78), Ольмо (Берналь, 68), Рашфорд (Торрес, 67) — Левандовські (Канселу, 78).

Мальорка: Роман — Маффео, Лопес, Вальєнт, Мохіка — Маскарель, Кошта (Морланес, 77) — Морей (Санчес, 64), Торре (Дардер, 64), Віргілі (Джозеф, 64) — Мурікі (Льябрес, 77).